Україна та Сент-Вінсент і Гренадини підписали безвіз

Україна підписала угоду про безвізовий режим з океанічною державою Сент-Вінсент і Гренадини.

Про це повідомив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко у Twitter.

– Сьогодні разом із верховним комісаром Сент-Вінсенту і Гренадин у Великій Британії ми запустили безвізовий режим. Крок за кроком і всі країни Співдружності стануть безвізовими для українців, – написав Пристайко.

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Дипломатичні відносини між Україною та Сент-Вінсентом і Гренадинами було встановлено лише у вересні 2019 року.

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I claim this as a speed-record #diplomacy #victory: it has been only September 2019, when I as ???????? Foreign Minister with Prime Minister Gonsalves (@ComradeRalph) of ???????? #SanVicenteYLasGranadinas established diplomatic #relations between our nations. pic.twitter.com/lW99Aou638 — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) November 25, 2020

Сент-Вінсент і Гренадини – держава в південній частині Карибського моря, розташована на великому острові Сент-Вінсент і ланцюжку дрібніших островів.

Безвіз з Індонезією

Кабінет міністрів на засіданні схвалив проект угоди з урядом Індонезії про взаємне скасування візових вимог.

Українці зможуть без віз перебувати в Індонезії до 30 днів упродовж кожного нового візиту. Натомість індонезійці мають право кожні 30 днів із 60 можливих перебувати в Україні без оформлення візових документів.

Джерело: Вадим Пристайко