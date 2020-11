Україна та Сент-Вінсент і Гренадини підписали безвіз

Україна підписала угоду про безвізовий режим з океанічною державою Сент-Вінсент і Гренадини.

Про це повідомив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко у Twitter.

Читайте: Безвіз із ЄС: чи зміниться щось для українців після карантину

Дипломатичні відносини між Україною та Сент-Вінсентом і Гренадинами було встановлено лише у вересні 2019 року.

1/2

I claim this as a speed-record #diplomacy #victory: it has been only September 2019, when I as ???????? Foreign Minister with Prime Minister Gonsalves (@ComradeRalph) of ???????? #SanVicenteYLasGranadinas established diplomatic #relations between our nations. pic.twitter.com/lW99Aou638

— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) November 25, 2020