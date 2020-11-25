PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Андрій Жигайло |

Україна та Сент-Вінсент і Гренадини підписали безвіз

Україна підписала угоду про безвізовий режим з океанічною державою Сент-Вінсент і Гренадини.

Про це повідомив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко у Twitter.

– Сьогодні разом із верховним комісаром Сент-Вінсенту і Гренадин у Великій Британії ми запустили безвізовий режим. Крок за кроком і всі країни Співдружності стануть безвізовими для українців, – написав Пристайко.

ЧитайтеБезвіз із ЄС: чи зміниться щось для українців після карантину

Дипломатичні відносини між Україною та Сент-Вінсентом і Гренадинами було встановлено лише у вересні 2019 року.

Сент-Вінсент і Гренадини – держава в південній частині Карибського моря, розташована на великому острові Сент-Вінсент і ланцюжку дрібніших островів.

Україна та Сент-Вінсент і Гренадини підписали безвіз

Безвіз з Індонезією

Кабінет міністрів на засіданні схвалив проект угоди з урядом Індонезії про взаємне скасування візових вимог.

Українці зможуть без віз перебувати в Індонезії до 30 днів упродовж кожного нового візиту. Натомість індонезійці мають право кожні 30 днів із 60 можливих перебувати в Україні без оформлення візових документів.

Джерело: Вадим Пристайко

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка