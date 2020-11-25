Починаючи з 21 листопада, вже складено понад 2 тис. протоколів за неносіння масок у громадських місцях.

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов сказав на брифінгу.

– Із 21 листопада в Україні діє закон про накладання адміністративної відповідальності за неносіння масок у громадських місцях. За цей час було складено 2 111 постанов про накладання штрафів безпосередньо на місці, – сказав Степанов.

Саме з 21 листопада набув чинності закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби, згідно з яким запроваджуються штрафи за перебування у громадських місцях та транспорті без засобів індивідуального захисту, які закривають рот на ніс.

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За порушення на накладають штраф від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 грн до 255 грн).

Штраф може стягуватися на місці вчинення правопорушення за допомогою безготівкових платіжних пристроїв.

Штрафувати за неносіння масок можуть органи внутрішніх справ, Національна поліція, уповноважений орган охорони здоров’я, уповноважені органи Державної санітарно-епідеміологічної служби, а також органи місцевого самоврядування.