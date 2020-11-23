В Киеве правоохранители составили за последние выходные 243 административных протокола за нарушение карантина выходного дня по ч. 1 ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В общем 21-22 ноября было проверено 1 509 объектов хозяйственной деятельности. Подавляющее большинство нарушений — это работа учреждений хозяйственной деятельности и торгово-развлекательных центров, несмотря на запрет в рамках введенного карантина.

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За такие нарушения предусматривается штраф в размере от 34 до 170 тыс. грн.

Также работники полиции составили 17 административных протоколов за нарушение ношения средств индивидуальной защиты в общественных местах, то есть масок. За это закон предусматривает штраф от 170 до 255 грн.

Нарушение карантина выходного дня

В выходные в Киеве закрыли четыре ресторана за нарушение карантина. В частности — ресторан Villa Riviera на Днепровской набережной, 14 Д, где Госпродпотребслужба уже третий раз фиксирует нарушение. А в ресторане Mister Cat на Оболонском проспекте, 26 — дважды.

Закрыли также развлекательные заведения Brugge на Маршала Конева, 8, и Bestie — на улице Евгения Коновальца, 44.