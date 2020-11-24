Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Мы рекомендуем

Если извиниться, штраф будет меньше: как наказывают нарушителей масочного режима

С 21 ноября в Украине начали действовать штрафы за отсутствие маски в общественных местах. Если в первые дни нарушителей полиция лишь предупреждала, то сейчас уже штрафует от 170 до 255 грн.

— Большинству людей делаем замечания. И большинство реагирует на замечания — сразу одевает правильно маску и в дальнейшем уже не допускают таких правонарушений, — рассказывает патрульный инспектор полиции Константин Усатенко.

Читайте: Наказание за отсутствие маски: где и на сколько могут оштрафовать

В Киеве свои штрафы уже получили первые несколько десятков нарушителей. Размер штрафа зависит именно от поведения киевлян.

— Делаем замечания, начинаем составлять постановление. А она говорит — не буду все равно надевать маску, буду так и ходить, показывает, что она не будет соблюдать правила. Тогда штраф будет больше, конечно. А если человек извинился. Говорит, что будет носить маску, то штраф меньше, — рассказывает полицейская Ольга Цвик.

По словам правоохранителей, более дисциплинированы пожилые люди. Они часто в самодельных масках, но стараются носить их правильно. Однако среди молодежи тоже есть немало сознательных граждан.

6 ноября Верховная Рада Украины приняла закон, которым устанавливаются штрафы за неношение маски в общественных местах и ​​транспорте в размере от 170 до 255 грн.

Ранее размер штрафов за нарушение любых правил карантина достигал от 17 до 34 тыс. грн.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Вспышка в Японии и Covid-Рождество: главное о коронавирусе 24 ноября
Вспышка в Японии и Covid-Рождество: главное о коронавирусе 24 ноября
Зеленский анонсировал меры по поддержке бизнеса, который закрыли на карантине
Зеленский анонсировал меры по поддержке бизнеса, который закрыли на карантине
Лежала обнаженная: в Затоке на побережье нашли тело женщины
Лежала обнаженная: в Затоке на побережье нашли тело женщины
До 2,5 тыс. грн за час интима: в центре Киеве разоблачили несколько борделей
До 2,5 тыс. грн за час интима: в центре Киеве разоблачили несколько борделей
Минкульт предлагает двухнедельный локдаун на Рождество и Новый год
Минкульт предлагает двухнедельный локдаун на Рождество и Новый год
Локдаун — крайняя мера: ВОЗ о целесообразности введения жесткого карантина
Локдаун — крайняя мера: ВОЗ о целесообразности введения жесткого карантина
Локдаун на Рождество необходим, но может вызвать протесты — ВОЗ
Локдаун на Рождество необходим, но может вызвать протесты — ВОЗ
В Киеве такси снесло человека на пешеходном переходе (18+)
В Киеве такси снесло человека на пешеходном переходе (18+)
Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка