Если извиниться, штраф будет меньше: как наказывают нарушителей масочного режима

С 21 ноября в Украине начали действовать штрафы за отсутствие маски в общественных местах. Если в первые дни нарушителей полиция лишь предупреждала, то сейчас уже штрафует от 170 до 255 грн.

— Большинству людей делаем замечания. И большинство реагирует на замечания — сразу одевает правильно маску и в дальнейшем уже не допускают таких правонарушений, — рассказывает патрульный инспектор полиции Константин Усатенко.

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В Киеве свои штрафы уже получили первые несколько десятков нарушителей. Размер штрафа зависит именно от поведения киевлян.

— Делаем замечания, начинаем составлять постановление. А она говорит — не буду все равно надевать маску, буду так и ходить, показывает, что она не будет соблюдать правила. Тогда штраф будет больше, конечно. А если человек извинился. Говорит, что будет носить маску, то штраф меньше, — рассказывает полицейская Ольга Цвик.

По словам правоохранителей, более дисциплинированы пожилые люди. Они часто в самодельных масках, но стараются носить их правильно. Однако среди молодежи тоже есть немало сознательных граждан.

6 ноября Верховная Рада Украины приняла закон, которым устанавливаются штрафы за неношение маски в общественных местах и ​​транспорте в размере от 170 до 255 грн.

Ранее размер штрафов за нарушение любых правил карантина достигал от 17 до 34 тыс. грн.

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