Аваков выступил за радикальный локдаун на 3-4 недели

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поддерживает введение полного локдауна. По его словам, строгие ограничения должны действовать три-четыре недели.

Локдаун нужен для того, чтобы остановить увеличение количества заражений. Об этом министр сказал в эфире одного из телеканалов

— Думаю, локдаун надо вводить как можно быстрее. Не нужно прятаться за политическими лозунгами и удобными формулировками. Речь идет о значительных рисках для здоровья украинцев.

По мнению Авакова, прежде всего нужно задуматься о безопасности нации, ведь сейчас мы имеем около 200 смертей от коронавируса каждый день.

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— В ближайшее время мы озвучим детали и механизмы программы по поддержке бизнеса, которую недавно анонсировал президент Украины Владимир Зеленский.

Недавно глава Министерства культуры Александр Ткаченко также поддержал введение локдауна. Он предложил объявить локдаун во время новогодних праздников, а также запретить массовые гуляния на Новый год и Рождество.