Аваков виступив за радикальний локдаун на 3-4 тижні

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підтримує запровадження повного локдауну. За його словами, суворі обмеження мають діяти три-чотири тижні.

Локдаун потрібен для того, щоб зупинити збільшення кількості інфікувань. Про це міністр сказав в ефірі одного з телеканалів.

– Як на мене, локдаун треба запроваджувати якомога швидше. Не потрібно ховатися за політичними лозунгами та зручними формулюваннями. Йдеться про значні ризики для здоров’я українців.

На думку Авакова, передусім потрібно задуматися про безпеку нації, адже наразі ми маємо близько 200 смертей від коронавірусу щоденно.

– Ми не можемо чекати, коли рухне медична система. Ситуація є катастрофічною, як за умови заповнення медзакладів на 90%, так і на 70%.

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Найближчим часом уряд оголосить деталі та механізми програми щодо підтримки бізнесу, яку нещодавно анонсував президент України Володимир Зеленський.

Нещодавно очільник Міністерства культури Олександр Ткаченко також підтримав запровадження локдауну. Він запропонував оголосити локдаун під час новорічних свят, а також заборонити масові гуляння на Новий рік та Різдво.