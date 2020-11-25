Кабмин продлил выплаты на детей ФЛП, пострадавшим от карантина

Правительство приняло решение о продлении выплат на детей ФОПам упрощенной системы первой и второй группы на период с 1 ноября по 31 декабря 2020 года, которые вынуждены ограничить свою работу из-за карантина, который введен из-за стремительного распространения коронавируса.

В случае если в семье предпринимателя есть дети в возрасте до 10 лет государство будет помогать с их обеспечением. На каждого ребенка будет выплачиваться около 2 тыс. грн.

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Все заявки, поданные в мае-августе 2020 года по этой программе, будут продлены автоматически. Общее финансирование для украинских семей по этой программе до конца года составит около 1 млрд грн.

Для тех, кто только планирует обратиться — срок до 15 декабря.

Помощь ФЛП

Граждане и представители бизнеса получат экономическую поддержку от государства во время карантина. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет подан в Верховную Раду.

Согласно этому документу, предприниматели и наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат материальную помощь в размере 8 тыс. грн.

Предприятия, которые не будут работать на карантине, получат компенсацию затрат на уплату ЕСВ за наемных работников.

Источник: Денис Шмыгаль