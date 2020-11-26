Зеленський вніс до Ради законопроект про підтримку підприємців під час карантину

Законопроект про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період карантину зареєстровано у Верховній Раді.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Ініціатором відповідного законопроекту №4429 є президент України Володимир Зеленський.

Читайте: Кабмін продовжив виплати на дітей ФОП, які постраждали від карантину

Тексту документа на сайті Верховної Рада станом на 17.30 немає, але президент визначив його як невідкладний.

Допомога ФОПам

Громадяни та представники бізнесу отримають економічну підтримку від держави під час карантину. Згідно з цим документом, підприємці та наймані працівники, чия сфера діяльності потрапляє під закриття через карантин, отримають матеріальну допомогу розміром 8 тис. грн.

Підприємства, які не працюватимуть на карантині, отримають компенсацію витрат на сплату ЄСВ за найманих працівників.