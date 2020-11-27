Киев — Рахов: Укрзализныця восстанавливает курсирования поездов

Курсирования поездов Гуцульщина восстановлено. Укрзализныця сообщила, что с 18 гудня рейс №357/358 Киев — Рахов возобновит свою деятельность.
Ключевыми станциями формирования пассажиропотока этого поезда являются:
- Тернополь;
- Чертков;
- Кицмань;
- Черновцы
- Коломыя;
- Яремче;
- Ворохта;
- Ясиня;
- Квасы;
- Рахов.
Поезд будет курсировать ежедневно в составе 12 вагонов: один спальный вагон, пять купейных и шесть плацкартных.
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USB-розетки в поездах Укрзализныци
В следующем году АО Укрзализныця планирует обновить вагоны поездов. На это компания планирует потратить около 450 млн грн.
У каждого места установят USB-розетки, у вагонах встроят крышные кондиционеры, а также новые окна.