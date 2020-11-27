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Факты / Украина / Общество
Софія Телішевська |

Укрзализныця восстанавливает курсирования поездов Киев — Рахов

Курсирования поездов Гуцульщина восстановлено. Укрзализныця сообщила, что с 18 гудня рейс №357/358 Киев — Рахов возобновит свою деятельность.

Ключевыми станциями формирования пассажиропотока этого поезда являются:

  • Тернополь;
  • Чертков;
  • Кицмань;
  • Черновцы
  • Коломыя;
  • Яремче;
  • Ворохта;
  • Ясиня;
  • Квасы;
  • Рахов.

Поезд будет курсировать ежедневно в составе 12 вагонов: один спальный вагон, пять купейных и шесть плацкартных.

Читайте: Укрзализныця хочет вернуть в поезда питание для пассажиров

Киев — Рахов: Укрзализныця восстанавливает курсирования поездов

USB-розетки в поездах Укрзализныци

В следующем году АО Укрзализныця планирует обновить вагоны поездов. На это компания планирует потратить около 450 млн грн.

У каждого места установят USB-розетки, у вагонах встроят крышные кондиционеры, а также новые окна.

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