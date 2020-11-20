Укрзализныця отремонтирует полсотни вагонов

Укрзализныця планирует в 2021 году сделать капитально-восстановительный ремонт 50 пассажирских вагонов. Модернизированные вагоны будут иметь современные элементы конструкции.

Об этом сообщил исполняющий обязанности члена правления, директор филиала Пассажирская компания Укрзализныци Александр Перцовский. Вагоны обновят за средства госбюджета (около 450 млн грн).

— В приоритете — провести капитальный восстановительный ремонт пассажирских вагонов. Благодаря этому 30% стоимости нового вагона де-факто получаем почти новый вагон. В силах Укрзализныци на собственных производственных мощностях восстановить значительное количество вагонов, — отметил Перцовский.

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Обновленный вагон будет иметь кузов, крышные кондиционеры, новые оконные блоки со стеклопакетами и роллетные системы для защиты от прямых солнечных лучей.

Также представители Укрзализныци заявили, что в поездах появятся USB-розетки у каждого места, а под столиками установят специальные полки для телефонов.

Купе оснастят индивидуальными системами климат-контроля. На столиках сделают специальные места для стаканов и прочего.

В следующем году Укрзализныця хочет приобрести 100 пассажирских вагонов, которые стоят более 2,7 млрд грн.

Укрзализныця хочет вернуть в поезда питание для пассажиров

Укрзализныця готова к внедрению новых услуг на вокзалах и в поездах. Сотрудники железной дороги хотят возобновить питание пассажиров во время путешествий. Сейчас рассматривают вариант интеграции в систему онлайн-продажи билетов опции заказа еды в поезде.

Фото: Укрзализныця, Dreamtime