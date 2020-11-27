PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Софія Телішевська |

Укрзалізниця відновлює курсування потягів Київ — Рахів

Курсування потягів Гуцульщина відновлено. Укразалізниця повідомила, що з 18 гудня рейс №357/358 Київ — Рахів відновить свою діяльність.

Ключовими станціями формування пасажиропотоку цього потяга є:

  • Тернопіль;
  • Чортків;
  • Кіцмань;
  • Чернівці;
  • Коломия;
  • Яремче;
  • Ворохта;
  • Ясіня;
  • Кваси;
  • Рахів.

Потяг курсуватиме щодня у складі 12 вагонів: один спальний вагон, п’ять купейних та шість плацкартних.

Читайте: Укразалізниця відновлює низку маршрутів до Нового року: список

Київ — Рахів: Укрзалізниця відновлює курсування потягів

USB-розетки у потягах Укрзалізниці

Наступного року АТ Укрзалізниця планує оновити вагони потягів. На компанія планує витратити близько 450 млн грн.

Біля кожного місця встановлять USB-розетки, у вагонах вмонтують дахові кондиціонери, а також нові вікна.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка