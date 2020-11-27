Київ — Рахів: Укрзалізниця відновлює курсування потягів

Курсування потягів Гуцульщина відновлено. Укразалізниця повідомила, що з 18 гудня рейс №357/358 Київ — Рахів відновить свою діяльність.

Ключовими станціями формування пасажиропотоку цього потяга є:

Тернопіль;

Чортків;

Кіцмань;

Чернівці;

Коломия;

Яремче;

Ворохта;

Ясіня;

Кваси;

Рахів.

Потяг курсуватиме щодня у складі 12 вагонів: один спальний вагон, п’ять купейних та шість плацкартних.

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USB-розетки у потягах Укрзалізниці

Наступного року АТ Укрзалізниця планує оновити вагони потягів. На компанія планує витратити близько 450 млн грн.

Біля кожного місця встановлять USB-розетки, у вагонах вмонтують дахові кондиціонери, а також нові вікна.