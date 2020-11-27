Київ — Рахів: Укрзалізниця відновлює курсування потягів

Курсування потягів Гуцульщина відновлено. Укразалізниця повідомила, що з 18 гудня рейс №357/358 Київ — Рахів відновить свою діяльність.
Ключовими станціями формування пасажиропотоку цього потяга є:
- Тернопіль;
- Чортків;
- Кіцмань;
- Чернівці;
- Коломия;
- Яремче;
- Ворохта;
- Ясіня;
- Кваси;
- Рахів.
Потяг курсуватиме щодня у складі 12 вагонів: один спальний вагон, п’ять купейних та шість плацкартних.
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USB-розетки у потягах Укрзалізниці
Наступного року АТ Укрзалізниця планує оновити вагони потягів. На компанія планує витратити близько 450 млн грн.
Біля кожного місця встановлять USB-розетки, у вагонах вмонтують дахові кондиціонери, а також нові вікна.