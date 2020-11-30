Точная дата введения локдауна пока неизвестна — Мендель

Точная дата введения локдауна в Украине пока неизвестна. Жесткие ограничения будут действовать, если ситуация с распространением коронавирусной болезни ухудшится. Об этом сообщила Юлия Мендель — пресс-секретарь президента Владимира Зеленского.

— На этом сходятся не только чиновники, но и представители местной власти. Однако точная дата пока неизвестна

По словам Мендель, пока представители власти продумывают возможные варианты усиления карантинных ограничений. Однако введение локдауна зависит от того, как граждане будут придерживаться правил безопасности.

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Усиление карантина в Украине

30 ноября СМИ сообщили, что локдаун в Украине введут с 23 декабря по 15 января. Такое заявление им озвучил источник в Кабинете министров Украины.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов утверждал, что власти должны сообщить о локдауне за 7-10 дней.