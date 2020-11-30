Уже несколько недель в Украине продолжается карантин выходного дня, который ввели из-за значительного увеличения количества больных коронавирусной болезнью.

Хотя иногда мы и видим меньшее ежедневное количество больных, в целом ситуация в государстве остается катастрофической.

Сегодня СМИ сообщили о том, что будет второй локдаун, который предварительно продлится с 23 декабря до 15 января.

Но необходимо ли закрывать страну в ближайшее время из-за увеличения количества пациентов с Covid-19?

Безрезультативный карантин

По состоянию на 30 ноября суточное количество больных коронавирусом впервые за несколько недель стало меньше 10 тыс. Но это не должно стать причиной для радости и заявлений о том, что карантин выходного дня дал эффект.

Возможности лабораторий в выходные ограничены, и за период пандемии ничего не изменилось. Поэтому во время уикенда мы видим суточное снижение количества пациентов с Covid-19, однако реальная картина может отличаться.

Сейчас власть размышляет над двумя вариантами продления карантина: либо оставить ограничения на выходные, либо же ввести полный локдаун. Соответствующее решение должны принять уже сегодня.

— Как мы придерживались всех карантинных мер, в частности карантина выходного дня, увидим уже на следующей неделе, когда проанализируем все цифры, которые в начале таких карантинных ограничений действовали в нашей стране. Мы увидим, удалось ли нам сбить эту ураганную динамику роста количества больных Covid-19, — сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 28 ноября.

Представители власти уже неоднократно заявляли о том, что жесткий карантин будет неизбежным, если система здравоохранения окажется в критическом состоянии. Но можно ли говорить о том, что ситуация еще контролируется, когда в некоторых больницах больных кладут в коридорах из-за отсутствия мест? Вопрос риторический.

Согласно исследованию по вероятному распространению коронавируса, которое провели ученые КПИ и Института эпидемиологии и инфекционных болезней, Украина занимает третье место в Европе по количеству больных Covid-19.

Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия говорит, что для значительного уменьшения количества больных карантин в стране необходимо ввести на 15-21 день. А также возможно введение так называемого интеллектуального карантина.

— Вероятность полного локдауна — 90%. Теперь вопрос, как его правильно ввести и в каком формате. Правительство заявляет об определенном интеллектуальном локдауне. То есть не тот полный локдаун, который был весной, а скорректированный на реалии в каждом регионе, в частности общественный транспорт и т. д., — заявил председатель монокоалиции.

Мало кто сомневается, что значительные ограничения снова вернут в Украину, но вопрос в том, когда это произойдет.

Новогодний локдаун

О вероятности возвращения жесткого карантина можно было говорить после обращения президента Владимира Зеленского 24 ноября, когда он заявил о финансовой помощи бизнесу и отмене ряда налогов.

Власть уже давно критиковали за то, что карантин выходного дня ввели без предупреждения бизнеса и льгот для того, чтобы пережить трудные времена. А говорить о помощи накануне условного завершения этих ограничений по меньшей мере странно.

На фоне сообщений о том, что бизнес будут предупреждать о дальнейших ограничениях, напрашивается вывод, что новости от главы государства — лишь первый шаг к введению жестких карантинных ограничений.

Еще накануне введения карантина выходного дня инфекционист Вадим Аристов рассказывал Фактам ICTV, что указанные ограничения могут быть лишь подготовкой к новому локдауну.

— Можно предположить, что это такая тренировка. Пока ограничения коснутся только выходных дней, а дальше будут демонстрировать, что заболеваемость растет, нет кроватей, нет кислорода. Соответственно, через несколько недель или месяцев президент Зеленский примет политическое решение, и объявят полный локдаун. Так покажут, что власть якобы делала все, что возможно. Хотя главного не делают — отслеживания контактов инфицированных граждан и карантинизацию исключительно их, — сказал инфекционист.

По прогнозам КПИ и Института эпидемиологии и инфекционных болезней, количество ежедневных заболеваний в первой половине декабря будет составлять 14-20 тыс. А последним антирекордом было 16 294 случая.

Чем выше будут показатели, тем больше будет пациентов с тяжелой формой течения болезни, требующих госпитализации, тем больше будет нагрузка на систему здравоохранения и врачей.

Логичным будет введение карантина в ближайшее время, ведь карантин выходного дня, предварительно, не будет действовать уже в эти выходные. Однако большинство заявлений свидетельствует о том, что жесткие ограничения мы увидим ближе к новогодним праздникам — в 20-х числах декабря.

Возможно, будут до последнего ждать той “критической” отметки в 30 тыс. больных, которую себе поставили.

Достаточно длительное время говорили и о том, что не выдержит экономика. Но мы видим, что отсутствие ограничений не так сильно влияет на ситуацию, ведь люди меньше тратят не только из-за закрытия заведений и отсутствия работы, но и неуверенности в завтрашнем дне.

Вспомним Швецию, которая долгое время не вводила никаких ограничений. Даже несмотря на это, падение ВВП, по информации Международного валютного фонда, ожидается на уровне 4,7%.

Конечно, слабая экономика Украины пострадает от ограничений, но сейчас выбирать не приходится. Мы сами довели ситуацию до отметки, когда другого выхода, скорее всего, не будет.

Под нашу ответственность

Исследователи предполагают, что в нашем государстве достаточно слабо выявляют случаи заболевания коронавирусом, протекающие в легкой и средней формах. Это подтверждает коэффициент корреляции между количеством выявленных случаев Covid-19 и ОРВИ, который в течение последних недель равен 0,88.

То есть людей, которые болеют бессимптомно или воспринимают коронавирус как обычную простуду, достаточно много. Поэтому при введении жесткого карантина власти необходимо позаботиться о том, чтобы ограничений придерживались как можно строже, или граждане сами лучше контролировали себя.

Введение карантина на Новый год должно заставить людей оставаться дома, праздновать в тесном семейном кругу или же делать это удаленно. Не может быть и речи о каких-либо походах к друзьям или родственникам на Рождество и Новый год.

Если локдаун все же введут, то это для того, чтобы защитить украинцев от возможного коллапса медицинской системы, когда врачам придется решать, чья жизнь важнее — 70-летнего пациента с сопутствующими болезнями или 30-летнего больного, который тяжело переносит Covid-19.

Конечно, длительный карантин негативно повлиял даже на тех людей, которые стабильно придерживались ограничений. Все больше граждан пренебрегают правилами безопасности. Но если в Украине снова введут жесткий карантин, то и контроль за ним должен быть другим.

Комендантский час — один из вариантов жесткого контроля. В то же время, должна быть и адекватная система наказаний, чтобы никто не хотел выходить на улицу без жизненной необходимости.

Но все мы это прекрасно понимаем и должны сами максимально придерживаться всех ограничений, а карантин должен стать сигналом для того, чтобы лучше контролировать себя. Вместо кино у друзей — дистанционный просмотр, вместо личных встреч — звонки и сообщения.

Все это должно продолжаться как минимум во время жесткого локдауна. Только после этого можно будет позволить себе немного расслабиться. Но и тогда нельзя будет забывать об антисептиках, масках и социальной дистанции.

Всем хочется забыть о страшном 2020-м как можно быстрее и немного расслабиться на праздники. Однако мы пришли к переломному моменту: либо благодаря совместным усилиям снизится нагрузка на наших медиков, либо ситуация будет только ухудшаться.

И если нас постигнет последнее, то тяжело представить, на какие жертвы придется идти всем, чтобы дождаться первых вакцин от коронавируса.