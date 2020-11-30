Точна дата запровадження локдауну поки невідома – Мендель

Точна дата запровадження локдауну в Україні поки невідома. Жорсткі обмеження діятимуть, якщо ситуація з поширенням коронавірусної хвороби погіршуватиметься. Про це повідомила Юлія Мендель – прес-секретар президента Володимира Зеленського.

– На цьому сходяться не лише урядовці, а й представники місцевої влади. Однак поки точної дати нема.

За словами Мендель, наразі представники влади продумують можливі варіанти посилення карантинних обмежень. Однак запровадження локдауну залежить від того, як громадяни дотримуватимуться заходів безпеки.

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Посилення карантину в Україні

30 листопада ЗМІ повідомили, що локдаун в Україні запровадять з 23 грудня по 15 січня. Таку заяву їм озвучив інформатор у Кабінеті міністрів України.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов стверджував, що влада повинна повідомити про локдаун за 7-10 днів.