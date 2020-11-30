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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Есть проблемы с кислородными точками: Степанов проверил больницы для больных Covid-19 в Житомире

Министр здравоохранения Максим Степанов побывал с визитом на Житомирщине и без предупреждения посетил три больницы, которые принимают больных коронавирусом.

Он отметил, что в Житомирской областной больнице оказалось немало проблемных вопросов. В частности, врачи не имеют полного доступа к средствам индивидуальной защиты.

Также министр заявил о существенных проблемах с представлением адекватной статистики по кислородным точкам. Поскольку было подано 117, на самом деле их есть 66.

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Оказалось, что в статистику попадают якобы свободные кислородные точки, однако они расположены в отделениях, не отведенных под лечение коронавируса (например, реанимационных, где лечатся больные с инфарктами или инсультами).

Ситуация в других больницах города стабильная. Они полностью обеспечены кислородом, никаких проблем с госпитализацией или лекарствами для больных нет.

Смерть пациентов на Львовщине

29 ноября во Львовской области двое пациентов на ИВЛ умерли из-за отсутствия электричества. Они находились в реанимации, когда пропал свет.

Полицейские установили, что в больнице есть два электрических генератора, но их во время отключения не задействовали. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Источник: Максим Степанов

Фото: Максим Степанов

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