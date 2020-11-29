Во Львовской области два пациента на ИВЛ скончались из-за отсутствия электрики — полиция

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти двух пациентов в Жолковской районной больнице. Они находились в реанимации на аппаратах искусственной вентиляции легких, когда в учреждении погас свет.

По данным полиции Львовской области, сообщение о смерти двух пациентов появилось в соцсетях.

Во время проверки сообщения полицейские установили, что 27 ноября в больнице не было электричества с 17.50 до 19.10.

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— В это время в реанимационном отделении умерли двое местных жителей в возрасте 61 год и 66 лет, которые были подключены к аппаратам ИВЛ. Предварительная причина смерти — дыхательная недостаточность, — говорится в сообщении полиции.

Также полицейские установили, что в больнице есть два электрических генератора, но их во время отключения не задействовали.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статьям Служебная халатность и Убийство по неосторожности Уголовного кодекса Украины.

Кислород для больных

В Украине нет проблем с обеспечением кислородом больных коронавирусом. Зато есть проблемы, связанные с логистикой и техническим обеспечение медучреждений.

Иногда возникают нестандартные ситуации, и бывают случаи, которые вызывают резонанс. Однако, по его словам, это не массовое явление.

Источник: отдел коммуникации полиции Львовской области