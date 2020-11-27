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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Есть вопросы к логистике: Данилов об обеспечении кислородом больных Covid-19

В Украине нет проблем с обеспечением кислородом больных коронавирусом. Зато есть проблемы, связанные с логистикой и техническим обеспечение медучреждений.

Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

— Проблемы с кислородом в стране нет. У нас есть почти два десятка сертифицированных производств. Есть вопросы логистики, технического обеспечения. Но они решаются, — отметил он.

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Также Алексей Данилов признал, что иногда возникают нестандартные ситуации, и бывают случаи, которые вызывают резонанс. Однако, по его словам, это не массовое явление.

В то же врямя волонтер Леся Литвинова, чей фонд Свои предоставляет машины для кислорода 150 людям на территории всей Украины, рассказала, что кислорода для больных катастрофически не хватает.

По ее словам, к ней и другим волонтерам ежедневно обращаются десятки людей, которые не могут самостоятельно дышать. Но очередь в фонд Свои большая, а аппаратов не хватает.

Источник: Фокус

Фото: Dreamstime

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