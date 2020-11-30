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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Є проблеми з кисневими точками: Степанов перевірив лікарні для хворих на Covid-19 у Житомирі

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов побував з візитом на Житомирщині і без попередження відвідав три лікарні, які приймають хворих на коронавірус.

Він зазначив, що у Житомирській обласній лікарні виявилося чимало проблемних питань. Зокрема, лікарі не мають повного доступу до засобів індивідуального захисту.

Також міністр заявив про суттєві проблеми з поданням адекватної статистики щодо кисневих точок. Оскільки було подано 117, насправді ж їх є 66.

Читайте: Є питання до логістики: Данілов про забезпечення киснем хворих на Covid-19

Виявилося, що в статистику потрапляють начебто вільні кисневі точок, однак вони розташовані у відділеннях, які не відведені під лікування коронавірусу (наприклад, реанімаційних, де лікуються хворі з інфарктами або інсультами).

Ситуація в інших лікарнях міста стабільна. Вони повністю забезпечені киснем, жодних проблем з госпіталізацією чи ліками для хворих немає.

Смерть пацієнтів на Львівщині

29 листопада у Львівській області двоє пацієнтів на ШВЛ померли через відсутність електрики. Вони перебували у реанімації, коли зникло світло.

Поліцейські встановили, що в лікарні є два електричних генератори, але їх під час відключення не задіяли. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження.

Джерело: Максим Степанов

Фото: Максим Степанов

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