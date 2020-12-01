Проект группы Метинвест по созданию системы обучения для муниципалитетов занял первое место в конкурсе Глобального договора ООН Партнерство ради устойчивого развития-2020 в категории Экономическое развитие.

Какой проект принес победу Метинвесту

Метинвест разработал систему обучения для муниципалитетов, которая называется Программа МРА (Master of Public Administration). Этот проект – часть корпоративной социальной ответственности группы. Цель программы – помочь разным городам Украины подготовить новое поколение управленцев, которые смогут эффективно управлять бюджетом, привлекать инвестиции, реализовывать проекты для развития местных сообществ и повышения качества жизни горожан.

Современное обучение и перспективы построить карьеру в родных городах позволит снизить отток квалифицированных специалистов и прогрессивной молодежи. К тому же на государственном уровне получить такое образование в Украине невозможно.

Система выросла из нескольких краткосрочных проектов обучения городских управленцев. В частности, Школу лидеров территориального развития прошли 73 руководители высшего и среднего звена Мариупольского городского совета и коммунальных предприятий города. После обучения участники защитили 19 проектов перед мэром города, а три из них уже реализованы.

Программа МРА стартовала в сентябре 2019 года. Набор студентов проводится каждый год. Сегодня обучение проходят 58 руководителей муниципалитетов из Мариуполя, Запорожья, Кривого Рога, Авдеевки, Покровска и Мелитополя. Первый поток учится в Донецком государственном университете управления, а второй – во Львовском региональном университете при президенте Украины. После обучения студенты получат дипломы государственного образца этих вузов.

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Среди партнеров Метинвеста в этом проекте – Мариупольский городской совет, общественные фонды развития Мариуполя, Кривого Рога и Запорожья, Агентство США по международному развитию (USAID) и Украинская академия лидерства.

Программа рассчитана на два года и ориентирована на практическое применение руководителями муниципалитетов знаний и навыков, необходимых для развития городов. Обучение проводят лучшие специалисты-практики в области маркетинга, коммуникаций, экономического развития, управления проектами, критического мышления и городского развития.

После обучения и стажировки в Украине и за рубежом студенты разрабатывают проекты по улучшению качества услуг и повышению качества жизни местных жителей и презентуют их мэрам городов. Благодаря поддержке USAID студенты смогут пройти курс по “зеленой” экономике и устойчивому развитию в Нидерландах.

Студентам еще предстоит защита проектов, которая запланирована на июнь 2021 года. Однако уже после первого года обучения 20% руководителей получили повышение. Проекты касаются разных сфер городского развития: “зеленой” экономики, образования для студентов, медицинской помощи онкобольным, реновации промзон, упрощения доступа к админуслугам. Реализации этих проектов ждут их заказчики, а это 2 млн жителей из пяти городов Украины.

Глобальный договор ООН включил программу MРА в Топ-20 лучших украинских инициатив. Народное голосование за лучшую инициативу стартует 8 декабря на медиа-платформе MC.Today.

Что нужно знать о конкурсе

Компания Partnership for Sustainability Award основана в 2018 году сетью Глобального договора ООН в Украине. Ее задача – продвигать цели устойчивого развития и способствовать партнерству между бизнесом, бизнес-ассоциациями, правительством, гражданским обществом и академическими учреждениями.

Заявки на конкурс могут подавать как частные компании, так и некоммерческие организации или местные власти, которые реализовали социальный проект вместе с другими заинтересованными сторонами.

В конкурсе представлено пять категорий: Общество, Планета, Мир, Экономическое развитие и Преодоление Covid-19. В этом году на конкурс поступило более 100 заявок. Кроме украинских компаний за победу боролись участники из Беларуси, Македонии, Польши и Турции.

Проекты оценивало международное жюри из представителей сети ГД ООН в Кении, Канаде, ОАЭ, Швейцарии и Лихтенштейне, а также компании S&P Dow Jones Indices, известной своими индексами Dow Jones и S&P 500 в сфере ESG (Environment, Social, Governance – экологическое, социальное и корпоративное управление).

Победа в конкурсе означает, что руководство и сотрудники компании соблюдают цели устойчивого развития и проводят социальные кампании, которые меняют мир к лучшему уже сегодня.

Что еще делает Метинвест для устойчивого развития

В этом году самой большой в мире инициативе корпоративной социальной ответственности – Глобальному договору ООН исполняется 20 лет. Ровно половину из них Метинвест является участником договора.

Документ содержит 17 глобальных целей, среди которых борьба с голодом, изменениями климата, эпидемическими заболеваниями, гендерное равенство, здоровый образ жизни и доступ к образованию. Глобальный договор объединяет более 9,2 тыс. участников из 166 стран мира.

Присоединение к Глобальному договору ООН означает добровольное включение принципов договора в работу Метинвеста. 10 принципов договора получили всеобщее признание в сфере прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и противодействия коррупции. Компания ежегодно информирует мировое сообщество о результатах, достигнутых в этих направлениях.

С 2010 года Метинвест выпускает социальные отчеты, которые соответствуют международным стандартам нефинансовой отчетности GRI (Global Reporting Initiative) и отвечают лучшим мировым практикам прозрачности. В этом году компания провела комплексную оценку эффективности своей деятельности в области ESG при содействии агентства Sustainalytics, ведущего независимого поставщика исследований, рейтингов и данных в этой сфере.

Метинвест получил высокую оценку за качество управления человеческим капиталом, охрану труда и промышленную безопасность, а также взаимодействие с местными сообществами. В рейтинге ESG Метинвест занял 9-е место среди 140 мировых металлургических компаний.