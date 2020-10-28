Метинвест сократил издержки на $50 млн в год с помощью диджитализации

Метинвест реализовал два проекта по внедрению цифровых технологий в работу своих предприятий, что позволит компании сократить издержки примерно на $50 млн в год.
Об этом сообщил генеральный директор группы Юрий Рыженков в ходе онлайн-конференции Steel Success Strategies, организованной Fastmarkets и World Steel Dynamics.
В первом случае речь идет об использовании искусственного интеллекта (AI) для управления процессом балансировки температуры доменных печей. AI также используется для прогнозирования уровня кремния в жидкой стали.
Внедрение этой технологии, по подсчетам компании, приведет к снижению содержания кремния в горячем металле с 0,65% до 0,5% и принесет экономию до $30 млн в год.
Второй проект заключается в использовании математического моделирования при планировании производственной цепочки уголь-кокс-горячий металл.
Это помогло оптимизировать состав угольной смеси, учитывая влияние качества произведенного кокса на параметры конверсии доменных печей. В итоге эта технология помогла сократить стоимость угольной смеси на 1,7%, что составляет порядка $20 млн в год.Читайте: Метинвест ко Дню металлурга запустил челлендж #PassTheSteelChallenge Метинвест впервые в истории провел виртуальный тур на ММК им. Ильича RE: THINK. Метинвест подтвердил системность зеленого развития бизнеса и городов
Метинвест оборудывает кислородные точки в медицинских учреждениях Мариуполя
Мариупольские предприятия группы Метинвест оборудывают прямой подачей кислорода 220 коек в четырех медицинских учреждениях города для более эффективного лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. На строительство новых кислородных постов компания направила 17 млн грн.
Фото: Метинвест