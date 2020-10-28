Метинвест сократил издержки на $50 млн в год с помощью диджитализации

Метинвест реализовал два проекта по внедрению цифровых технологий в работу своих предприятий, что позволит компании сократить издержки примерно на $50 млн в год.

Об этом сообщил генеральный директор группы Юрий Рыженков в ходе онлайн-конференции Steel Success Strategies, организованной Fastmarkets и World Steel Dynamics.

В первом случае речь идет об использовании искусственного интеллекта (AI) для управления процессом балансировки температуры доменных печей. AI также используется для прогнозирования уровня кремния в жидкой стали.

Внедрение этой технологии, по подсчетам компании, приведет к снижению содержания кремния в горячем металле с 0,65% до 0,5% и принесет экономию до $30 млн в год.

Второй проект заключается в использовании математического моделирования при планировании производственной цепочки уголь-кокс-горячий металл.

Это помогло оптимизировать состав угольной смеси, учитывая влияние качества произведенного кокса на параметры конверсии доменных печей. В итоге эта технология помогла сократить стоимость угольной смеси на 1,7%, что составляет порядка $20 млн в год.

Метинвест оборудывает кислородные точки в медицинских учреждениях Мариуполя

Мариупольские предприятия группы Метинвест оборудывают прямой подачей кислорода 220 коек в четырех медицинских учреждениях города для более эффективного лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. На строительство новых кислородных постов компания направила 17 млн грн.

Фото: Метинвест