САП сообщила о новом подозрении бывшему чиновнику Укрбуда Микитасю

Бывшему нардепу и президенту компании Укрбуд Максиму Микитасю сообщено о подозрении. Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняет предпринимателя в предоставлении взятки судебному эксперту.

Дело в том, что компания Укрбуд завладела имуществом Национальной гвардии Украины. Во время передачи объектов недвижимости в распоряжение застройщика состоялась судебная экспертиза для оценки их стоимости.

Максим Микитась вместе с еще одним должностным лицом компании предоставили неправомерную выгоду эксперту суда в виде места для автомобиля стоимостью 250 тыс. грн. После предложения он снизил цену на недвижимость в 11 раз — с 81 млн грн до 7 млн ​​грн.

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Сейчас Микитасю сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369 КК Украины, которая предусматривает лишение свободы от пяти до 10 лет.

В чем еще подозревают Микитася

В октябре 2019 экс-главу компании Укрбуд Максима Микитася заподозрили в завладении чужим имуществом. 14 мая Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

3 сентября ему в очередной раз изменили меру пресечения на содержание под стражей до 3 октября с возможностью внесения залога.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура

Фото: Максим Микитась