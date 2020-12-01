САП сообщила о новом подозрении бывшему чиновнику Укрбуда Микитасю

Бывшему нардепу и президенту компании Укрбуд Максиму Микитасю сообщено о подозрении. Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняет предпринимателя в предоставлении взятки судебному эксперту.
Дело в том, что компания Укрбуд завладела имуществом Национальной гвардии Украины. Во время передачи объектов недвижимости в распоряжение застройщика состоялась судебная экспертиза для оценки их стоимости.
Максим Микитась вместе с еще одним должностным лицом компании предоставили неправомерную выгоду эксперту суда в виде места для автомобиля стоимостью 250 тыс. грн. После предложения он снизил цену на недвижимость в 11 раз — с 81 млн грн до 7 млн грн.
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Сейчас Микитасю сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369 КК Украины, которая предусматривает лишение свободы от пяти до 10 лет.
В чем еще подозревают Микитася
В октябре 2019 экс-главу компании Укрбуд Максима Микитася заподозрили в завладении чужим имуществом. 14 мая Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
3 сентября ему в очередной раз изменили меру пресечения на содержание под стражей до 3 октября с возможностью внесения залога.
Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура
Фото: Максим Микитась