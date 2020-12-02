Больше газа: на сколько Украине хватит собственных запасов топлива?

Сможет ли Украина добывать больше собственного газа? Этот вопрос беспокоит многих украинцев, ведь еще в прошлом веке наша страна добывала почти 70 млрд кубометров газа в год. А сейчас — в разы меньше.

В прошлом году добыча составила 20,7 млрд кубометров. Из них 14,9 млрд кубометров голубого топлива обеспечила государственная Укргаздобыча, 12 млрд — Укрнафта и еще 4,6 млрд — частные предприятия. По объемам это — четвертое место в Европе. Но и этого стране мало. В 2019 году импорт газа достиг 14,2 млрд кубометров.

Тем временем в отечественных недрах до сих пор находятся достаточно большие запасы газа. По разным оценкам — от 350 млрд до 1,3 трлн кубометров разведанных запасов. То есть Украина занимает второе место в Европе после Норвегии.

Европейский Катар

Природный газ в Украине добывают на западе, востоке и юге страны.

Крупнейшая отечественная добывающая компания — Укргаздобыча — сейчас разрабатывает 140 месторождений углеводородов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Волынской областях. Всего на этих месторождениях работает около 2,5 тыс. скважин.

Наибольшие запасы топлива сосредоточены в районе Днепровско-Донецкой впадины на территории Харьковской и Полтавской областей.

Тамошнее Шебелинское месторождение, открытое 70 лет назад, было одним из крупнейших в Европе. С тех пор из него добыли более полутриллиона кубометров газа.

Еще ранее с территории Украины были осуществлены первые в мире межгосударственные поставки природного газа: в 1945 году топливо с Дашавского и Опарского месторождений на западе страны начали экспортировать в Польшу.

В то время Западная Украина была крупнейшим нефтедобывающим регионом в Европе, неким европейским Катаром.

В середине прошлого века природный газ украинского происхождения транспортировался в Россию, Беларусь, Литву, Латвию, Польшу, Чехословакию и Австрию.

В целом в советский период из украинских недр добыто более 1,5 трлн кубометров газа. Для сравнения: за годы независимости Украина подняла из недр втрое меньше. Это свидетельство того, что старые месторождения постоянно истощаются. Поэтому нужно искать новые.

Где искать новые залежи?

К счастью, на больших глубинах суши, в плотных породах и на шельфе Черного моря все еще имеются значительные запасы — от 350 млрд до 1,3 трлн кубометров. Такой потенциал отечественных недр может послужить еще не одному поколению. Поэтому в перспективе у Украины есть шансы обеспечить себя собственным газом.

Правда, из условных 1,3 трлн кубометров разведанных запасов топлива только часть относится к категории запасов, которые можно добыть. Именно из них можно с высокой вероятностью поднять газ без дополнительных геологических исследований.

В целом же запасы делятся на четыре категории: подробно разведанные, предварительно разведанные, запасы на участках сложного геологического строения и так называемые перспективные запасы. Первые три категории являются основой для разработки месторождений, последняя — только гипотетический резерв.

То есть с условного триллиона запасов на практике реально добыть около 250 млрд кубометров газа. И находится он на значительной глубине (свыше 6 км) и в плотных породах.

Добраться до него нелегко. Но возможно. Соответствующие технологии отечественные газовики имеют. Поэтому дело только за новыми участками. Ставку предлагают делать на освоение глубоких горизонтов, залежи нетрадиционного газа в плотных породах и Черноморский шельф.

— Перспектива очень большая. Украина может удвоить свою ресурсную базу, если привлечет в разработку глубокие залежи и залежи газа из плотных пород… Наша новая стратегия базируется на увеличении запасов, ресурсной базы. Ведь существующие месторождения исчерпаны где-то на 80%. Поэтому нужно разведывать новые залежи, в частности на шельфе Черного моря и на перспективных участках на Востоке Украины, — отмечает директор дивизиона Нафтогаз Разведка и Добыча Александр Романюк.

Когда доберутся до новых залежей?

Чтобы иметь возможность добыть газ, сначала надо получить лицензию на разработку участка, провести там геологическую разведку, пробурить поисковые и эксплуатационные скважины, построить необходимую инфраструктуру и тому подобное. Все это требует миллиардных инвестиций и нескольких лет работы. Обычно от разведки участка до начала промышленной добычи проходит от трех до пяти лет, констатируют специалисты.

— Чтобы было откуда добывать газ через несколько лет, исследовать и бурить нужно уже сейчас. Ведь разработка новых месторождений занимает от трех до пяти лет. Поэтому чем раньше инвесторы начнут работы на новых участках, тем быстрее смогут начать с них добычу, — объясняет председатель Федерации работодателей нефтегазовой отрасли Виталий Щербенко.

Крупнейшая отечественная добывающая компания — Укргаздобыча — уже ведет геологоразведочные работы по поиску новых месторождений углеводородов в Днепровско-Донецкой впадине и Карпатском регионе.

В частности, компания завершила работы на сверхглубокой скважине №888 и анализирует полученные геологические данные. Они должны подсказать, получат ли Шебелинское и другие месторождения Донецко-Днепровской впадины «второе дыхание» на новых, глубоких горизонтах.

А вот чтобы начать разработку шельфа, нужно пройти определенные бюрократические процедуры для получения необходимых разрешений. Однако отечественные газовики надеются, что смогут вернуться в Черное море уже в ближайшей перспективе.

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