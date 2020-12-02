Коронакризис увеличил разрыв между зарплатой мужчин и женщин

В 2020 году разрыв между зарплатой женщин и мужчин увеличился. Женщины в среднем зарабатывают на 22% меньше мужчин.

Среднемесячная зарплата женщин в III квартале 2020 составляет 10 409 грн, то есть 78,0% от зарплаты мужчин (13 338 грн).

По данным Госстата, женщины стали зарабатывать меньше относительно мужчин. Данные предыдущих кварталов свидетельствуют, о том что:

во II квартале 2020 года зарплата женщин была 9 740 грн или 80,1% от зарплаты мужчин (12 159 грн).

в I квартале 2020 года зарплата женщин была 9 785 грн или 78,7% от зарплаты мужчин (12 438 грн),

в IV квартале 2019 года — 9 935 грн или 78,1% от зарплаты мужчин (12 718 грн).

в III квартале 2019 года — 9 348,42 грн или 75,7% от зарплаты мужчин (12 350 грн).

Читайте: Как пандемия повлияла на гендерное равенство и что поможет решить ситуацию

Жінки в середньому заробляють на 22% менше чоловіків

Куда идут налоги украинцев

21% украинцев не знают, сколько налогов платят и на что их используют. Такие результаты исследования, которое проводил Киевский международный институт социологии по заказу проекта Цена государства.

Поэтому специалисты разработали специальный калькулятор, где можно даже посмотреть, какие услуги вы оплатили из своих налогов.