Более 40% доходов забирает государство: куда идут налоги украинцев

21% украинцев не знают, сколько налогов платят и на что их используют. Такие результаты исследования, которое проводил Киевский международный институт социологии по заказу проекта Цена государства.

Поэтому специалисты разработали специальный калькулятор, где можно даже посмотреть, какие услуги вы оплатили из своих налогов.

Так, если у работника заработная плата 10 тыс., то в целом за год 40 тыс. из нее вычитается на пенсии, еще примерно 10 тыс. — на образование.

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Если считать в процентах, то с такой зарплаты отчисляют 22% единого социального взноса, еще 18% налога на доходы физических лиц платит работодатель. С этой же суммы отчисляют 1,5% военного сбора.

Поэтому получается, что более 40% доходов забирает государство. Кроме того, каждый платит 20% НДС с каждой покупки.

Единый социальный взнос распределяют между четырьмя социальными фондами — более 88% попадают в пенсионный. Оплачивается отсюда и страхование на случай безработицы, временной нетрудоспособности, производственной травмы.

А 60% налога на доходы физических лиц направляется в бюджет города или села, где зарегистрировано предприятие.

Поскольку прибыль на фоне пандемии заметно уменьшилась, налоги остаются единственным стабильным доходом. Поэтому официальное трудоустройство и уплата налогов важны, чтобы государство работало.

В октябре этого года переселенцев освободили от уплаты ряда налогов. В частности, они могут не платить туристический сбор за временное проживание в местах, указанных в справке о постановке на учет ВПО.