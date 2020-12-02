Коронакриза збільшила розрив між зарплатнею чоловіків та жінок

У 2020 році розрив між зарплатою жінок та чоловіків збільшився. Жінки в середньому заробляють на 22% менше чоловіків.

Середньомісячна зарплата жінок у III кварталі 2020 року становить 10 409 грн, тобто 78,0% від зарплати чоловіків (13 338 грн).

За даними Держстату, жінки почали заробляти менше відносно чоловіків. Дані попередніх кварталів свідчать, що:

у II кварталі 2020 року зарплата жінок була 9740 грн або 80,1% від зарплати чоловіків (12 159 грн).

у I кварталі 2020 року зарплата жінок була 9 785 грн або 78,7% від зарплати чоловіків (12 438 грн),

у IV кварталі 2019 року – 9 935 грн або 78,1% від зарплати чоловіків (12 718 грн).

у III кварталі 2019 року – 9 348,42 грн або 75,7% від зарплати чоловіків (12 350 грн).

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Жінки в середньому заробляють на 22% менше чоловіків

Куди йдуть податки українців

21% українців не знають, скільки податків сплачують і на що їх використовують. Такі результати дослідження, яке проводив Київський міжнародний інститут соціології на замовлення проекту Ціна держави.

Тому фахівці розробили спеціальний калькулятор, де можна навіть подивитися, які послуги ви оплатили зі своїх податків.