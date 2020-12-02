PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Софія Телішевська |

Коронакриза збільшила розрив між зарплатнею чоловіків та жінок

У 2020 році розрив між зарплатою жінок та чоловіків збільшився. Жінки в середньому заробляють на 22% менше чоловіків.

Середньомісячна зарплата жінок у III кварталі 2020 року становить 10 409 грн, тобто 78,0% від зарплати чоловіків (13 338 грн).

За даними Держстату, жінки почали заробляти менше відносно чоловіків. Дані попередніх кварталів свідчать, що:

  • у II кварталі 2020 року зарплата жінок була 9740 грн або 80,1% від зарплати чоловіків (12 159 грн).
  • у I кварталі 2020 року зарплата жінок була 9 785 грн або 78,7% від зарплати чоловіків (12 438 грн),
  • у IV кварталі 2019 року – 9 935 грн або 78,1% від зарплати чоловіків (12 718 грн).
  • у III кварталі 2019 року – 9 348,42 грн або 75,7% від зарплати чоловіків (12 350 грн).

Читайте: Як пандемія вплинула на гендерну рівність і що допоможе вирішити ситуацію

Жінки в середньому заробляють на 22% менше чоловіків

Куди йдуть податки українців

21% українців не знають, скільки податків сплачують і на що їх використовують. Такі результати дослідження, яке проводив Київський міжнародний інститут соціології на замовлення проекту Ціна держави.

Тому фахівці розробили спеціальний калькулятор, де можна навіть подивитися, які послуги ви оплатили зі своїх податків.

Джерело: Держстат

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка