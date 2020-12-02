Штрафи за неносіння масок: Рада пропонує жорсткіше карати підприємців

Система штрафів для простих українців за неносіння масок показала свою ефективність, тепер вона має запрацювати і для підприємців, що нехтують простими правилами безпеки. Саме тому парламентський Комітет з питань здоров’я нації підготував низку правок до законопроекту №3890.

Про це повідомив у соцмережі народний депутат, голова Комітету Михайло Радуцький.

Він нагадав, що на початку листопада нардепи ухвалили у першому читанні документ, що передбачає запровадження штрафів для юридичних осіб у розмірі 3,4 тис.-5,1 тис. грн за допуск людей до громадських приміщень або транспорту без масок.

Читайте: 17 тис. грн штрафу: Кондратюк пропонує карати нардепів без масок

За його словами, сьогодні на засіданні Комітету ухвалили кілька правок.

– Ми пропонуємо заборонити співробітникам підприємств або фізичним особам-підприємцям обслуговувати клієнтів без захисних масок. Навіть якщо вони перебувають не у приміщенні! – розповів Радуцький.

Окрім того, пропонується чіткіше визначити термін засіб індивідуального захисту, замінивши його на – засіб індивідуального захисту органів дихання.

Також визначено, хто саме уповноважений складати протоколи та призначати штрафи.

– Сподіваємось, що законопроект буде у максимально стислі терміни розглянутий парламентом, – додав нардеп.

6 листопада Верховна Рада України ухвалила закон, яким встановлюються штрафи за неносіння маски у громадських приміщеннях та транспорті у розмірі від 170 до 255 грн.

Раніше розмір штрафів за порушення будь-яких правил карантину сягав від 17 до 34 тис. грн.

Джерело: Михайло Радуцький