Будет сиять к Новому году: за сколько украсят Офис Зеленского в 2020

Офис президента Украины потратит на праздничное оформление своих помещений к новогодним праздникам около 40 тыс. грн.

Об этом сообщили в управлении административными зданиями Государственного управления делами и добавили, что приобретение елок не предусмотрено.

Около 15 искусственных елок, которые планируют установить в помещениях ОП и государственных резиденциях, используются уже много лет, отметили в ГУД.

Выделенные средства пойдут на закупку дополнительных новогодних игрушек и аксессуаров, электрических гирлянд и новогодних композиций.

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Сколько на праздничное оформление потратили в 2019

На новогоднее оформление помещений Офиса президента в прошлом году потратили в три раза больше — 123 тыс. грн.

Также 25 тыс. грн в 2019 году отдали за установку и дизайнерское оформление новогодних елок в государственных резиденциях.

Отметим, что и в прошлом году ГУД отчиталось, что на праздничное оформление помещений ОП используют около 40 тыс. грн.