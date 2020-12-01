Внештатный советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны — новая должность Алексея Арестович, который всего месяц назад стал спикером делегации Украины в ТКГ.

Ермак, представляя Арестовича на встрече с руководителями профильных ведомств, отметил, что главная задача его нового советника — противодействие распространению дезинформации и фейков, а также необоснованных обвинений, на которые нужно оперативно реагировать.

Председатель ОП выразил надежду, что Арестович построит конструктивное взаимодействие со всеми представителями сектора безопасности и обороны.

Сам Арестович, комментируя новое назначение, отметил, что его деятельность в ТКГ сохраняется.

Читайте: Решение о назначении Фокина было коллективным — Ермак