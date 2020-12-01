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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Будет отвечать за коммуникацию: Арестович стал советником Ермака

Внештатный советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны — новая должность Алексея Арестович, который всего месяц назад стал спикером делегации Украины в ТКГ.

Ермак, представляя Арестовича на встрече с руководителями профильных ведомств, отметил, что главная задача его нового советника — противодействие распространению дезинформации и фейков, а также необоснованных обвинений, на которые нужно оперативно реагировать.

Председатель ОП выразил надежду, что Арестович построит конструктивное взаимодействие со всеми представителями сектора безопасности и обороны.

Сам Арестович, комментируя новое назначение, отметил, что его деятельность в ТКГ сохраняется.

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— Від сьогодні — радник Керівника Офісу Президента…

Опубликовано Алексеем Арестовичем Вторник, 1 декабря 2020 г.

Украинский военного и политического обозревателя Алексея Арестовича 28 октября назначили спикером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

То есть он является советником делегации по информационной политике с полномочиями единого голоса по информированию СМИ и международных партнеров.

Источник: Офис президента

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