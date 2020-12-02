Сяятиме до Нового року: за скільки прикрасять Офіс Зеленського у 2020

Офіс президента України витратить на святкове оформлення своїх приміщень до новорічних свят близько 40 тис. грн.

Про це повідомили в управлінні адміністративними будинками Державного управління справами та додали, що придбання ялинок не передбачене.

Близько 15 штучних ялинок, які планують встановити у приміщеннях ОП та державних резиденціях, використовуються вже багато років, наголосили в ДУС.

Виділені кошти підуть на закупівлю додаткових новорічних іграшок і аксесуарів, електричних гірлянд та новорічних композицій.

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Скільки на святкове оформлення витратили у 2019

На новорічне оформлення приміщень Офісу президента минулого року витратили втричі більше – 123 тис. грн.

Також 25 тис. грн у 2019 році віддали за встановлення та дизайнерське оформлення новорічних ялинок у державних резиденціях.

Зазначимо, що і минулого року ДУС звітувало, що на святкове оформлення приміщень ОП використають близько 40 тис. грн.