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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Чиновникам разрешат работать до 70 лет — закон приняли за основу

260 голосами за народные депутаты приняли за основу законопроект №4096 о внесении изменений в закон О государственной службе по снятию возрастных ограничений для работы на государственной службе.

Документ предусматривает возможность повторного назначения на один год госслужащего, достигшего 65-летнего возраста, без обязательного проведения конкурса ежегодно.

Кроме того, инициаторы законопроекта предлагают оставлять чиновника на государственной службе после достижения 65-летнего возраста с его согласия, но не более чем до достижения 70 лет.

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Пенсии по возрасту

В Украине пенсия по возрасту оформляется для женщин, которым исполнилось 59,5 лет, и для мужчин, которым исполнилось 60 лет.

Чтобы оформить соцвыплаты, необходимо подать документы в Пенсионный фонд по месту регистрации.

Фото: Dreamstime

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