В Украине появился новый сервис по автоматическому начислению пенсии после достижения необходимого возраста. Сейчас его тестируют.

Услуга будет предоставляться средствами сайта электронных услуг Пенсионного фонда с помощью электронной подписи. Это позволит назначать пенсии автоматически при достижении человеком пенсионного возраста.

Все данные будут брать из баз Пенсионного фонда, которые будут зараннее поданы будущими пенсионерами.

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Что сделать для получения услуги:

заполнить анкету-заявление;

приложить сканкопии документов;

подписать анкету-заявление для электронного подписи;

отправить в Пенсионный фонд.

Заявления уже подали 356 человека.

Скоро эта услуга станет доступна пользователям сайта Пенсионного фонда, у которых нет электронной подписи. Им дадут возможность отправить документы, авторизовавшись с помощью банковской идентификации.

2 июня министр соцполитики Марина Лазебная и миссия Международного валютного фонда обсудили реформирование пенсионной системы Украины. В частности, глава министерства предложила с 2021 года сделать 1 марта датой проведения ежегодной индексации пенсий.

По ее мнению, такой шаг разрешит лучше прогнозировать расходы на пенсионные программы.