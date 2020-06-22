В Украине появился новый сервис по автоматическому начислению пенсии после достижения необходимого возраста. Сейчас его тестируют.
Услуга будет предоставляться средствами сайта электронных услуг Пенсионного фонда с помощью электронной подписи. Это позволит назначать пенсии автоматически при достижении человеком пенсионного возраста.
Все данные будут брать из баз Пенсионного фонда, которые будут зараннее поданы будущими пенсионерами.
Читайте: Накопительную пенсионную систему в Украине могут ввести до 2021
Что сделать для получения услуги:
- заполнить анкету-заявление;
- приложить сканкопии документов;
- подписать анкету-заявление для электронного подписи;
- отправить в Пенсионный фонд.
Заявления уже подали 356 человека.
Скоро эта услуга станет доступна пользователям сайта Пенсионного фонда, у которых нет электронной подписи. Им дадут возможность отправить документы, авторизовавшись с помощью банковской идентификации.
2 июня министр соцполитики Марина Лазебная и миссия Международного валютного фонда обсудили реформирование пенсионной системы Украины. В частности, глава министерства предложила с 2021 года сделать 1 марта датой проведения ежегодной индексации пенсий.
По ее мнению, такой шаг разрешит лучше прогнозировать расходы на пенсионные программы.