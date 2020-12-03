Чиновникам дозволять працювати до 70 років – закон ухвалили за основу

260 голосами за народні депутати ухвалили за основу законопроект №4096 про внесення змін до закону Про державну службу щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі.

Документ передбачає можливість повторного призначення на один рік держслужбовця, який досяг 65-річного віку, без обов’язкового проведення конкурсу щорічно.

Окрім того, ініціатори законопроекту пропонують залишати чиновника на державній службі після досягнення 65-річного віку за його згодою, але не більше як до досягнення 70 років.

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Пенсії за віком

В Україні пенсія за віком оформляється для жінок, яким виповнилося 59,5 років, і для чоловіків, яким виповнилося 60 років.

Щоб оформити соцвиплати, необхідно подати документи до Пенсійного фонду за місцем реєстрації.