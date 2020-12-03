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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Депутаты получат по более 100 тыс. грн на выплату премий помощникам

Народные депутаты Украины получат по 100 тыс. грн к Новому  году. Эти средства предназначены на выплату премий для их помощников.

Соответствующее постановление Верховная Рада приняла 3 декабря. В пояснительной записке к документу отмечается, что в смете ВР из-за экономии образовался избыток. Поэтому депутаты решили направить средства на стимулирование труда помощников-консультантов.

Сумма выделенных средств на одного человека — 50 прожиточных минимумов, установленных на 1 января 2020 (2 027 грн), то есть 101 350 грн.

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Депутаты устроили фотосессию во время заседания ВР

3 декабря парламентарии устроили фотосессию во время заседания с главой Министерства инфраструктуры Владиславом Криклием.

Такое поведение возмутило спикера ВР Дмитрия Разумкова. Он вычитал депутатов и приказал им вернуться к работе.

Источник: Верховная Рада

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