Депутати отримають по понад 100 тис. грн на виплату премій помічникам

Народні депутати України отримають по 100 тис. грн до Нового року. Ці кошти призначені на виплату премій для їхніх помічників.

Відповідну постанову Верховна Рада ухвалила 3 грудня. У пояснювальній записці до документа зазначається, що у кошторисі ВР через економію утворився надлишок. Через це депутати вирішили спрямувати кошти на стимулювання праці помічників-консультантів.

Сума виділених коштів на одну особу – 50 прожиткових мінімумів, встановлених на 1 січня 2020 року (2 027 грн), тобто 101 350 грн.

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Депутати влаштували фотосесію під час засідання ВР

3 грудня парламентарі влаштували фотосесію під час засідання з очільником Міністерства інфраструктури Владиславом Криклієм.

Така поведінка обурила спікера ВР Дмитра Разумкова. Він вичитав депутатів і наказав їм повернутися до роботи.