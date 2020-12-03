Сутки на Донбассе: российские наемники трижды нарушили “тишину”

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали.

Три факта нарушения тишины зафиксированы вблизи Водяного.

Там противник открывал огонь из станкового автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Кроме того, на этом же участке враг совершил дистанционное минирование позиций наших войск, используя несколько запрещенных мин ПОМ-2.

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Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было. С начала текущих суток российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе.

Война на Донбассе

На Приазовье, вблизи Водяного, вражеский беспилотник типа квадрокоптер уже пересекал линию разграничения.

Украинские бойцы нейтрализовали аппарат. Потерь и ранений в рядах украинской армии не зафиксировали. Осуществляли провокационные обстрелы боевики и в районе поселка Шумы.