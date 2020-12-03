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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Богданова |

СБУ проводить обшуки у приміщеннях Укроборонпрому

Служба безпеки України проводить обшуки у приміщеннях державного концерну Укроборонпром. Також правоохоронці завітали до компанії Укрспецекспорт, яка також входить до холдингу.

Обшуки проводяться за ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва. Вони пов’язані з виконанням зовнішньоекономічних контрактів компанії.

Прес-служба Укроборонпрому повідомляє, що співробітники сприяють роботі СБУ та надають усю необхідну документацію.

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Компанії Укроборонпром не стане

У 2021 році компанія Укроборонпром припинить свою діяльність. Про це під час брифінгу повідомив новий директор концерну Юрій Гусєв, якого призначив Володимир Зеленський 3 грудня.

За його словами, на основі концерну утвориться кілька холдингових компаній за принципом корпоративного управління.

Джерело: Укроборонпром

Фото: СБУ

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