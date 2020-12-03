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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

Степанов о карантине выходного дня: Мы видим уменьшение количества больных

Карантин выходного дня в Украине позволил уменьшить количество больных Covid-19. Окончательные результаты эффективности карантина выходного дня будут представлены до конца недели.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Конечные результаты мы увидим, когда закончится эта неделя. Тогда мы сможем сравнить статистику. Но сейчас, заранее, и это подтверждают даже такие осторожные цифры, когда мы сравниваем день ко дню, мы уже видим уменьшение количества больных, — заявил министр.

По его словам, главной целью карантина выходного дня было сбить ураганное распространение коронавируса.

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Максимальный результат, который ожидали получить в Минздраве — уменьшение заболеваемости до 20%.

Коронавирус в Украине

Второй день подряд у нас есть положительная статистика. Количество тех, кто выздоровел от коронавируса, за последние сутки составляет 15 372 человека.

Эта цифра превышает количество заболевших — 14 496 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 3 декабря 2020 года.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 364), Запорожской (1 060), Одесской (935), Киевской (924) и Харьковской (906) областях.

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