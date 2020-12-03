Карантин вихідного дня в Україні дозволив зменшити кількість хворих на Covid-19. Остаточні результати ефективності карантину вихідного дня будуть представлені до кінця тижня.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Кінцеві результати ми побачимо, коли закінчиться цей тиждень. Тоді ми зможемо порівняти статистику. Але зараз, заздалегідь, і це підтверджують навіть такі обережні цифри, коли ми порівнюємо день до дня, ми вже бачимо зменшення кількості хворих, – заявив міністр.

За його словами, головною метою карантину вихідного дня було збити ураганне поширення коронавірусу.

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Максимальний результат, який очікували отримати в МОЗ – зменшення захворюваності до 20%.

Коронавірус в Україні

Другий день поспіль маємо позитивну статистику. Кількість осіб, які одужали від коронавірусу, за останню добу становить 15 372 особи.

Ця цифра перевищує кількість осіб, які захворіли, – 14 496 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано в Україні станом на 3 грудня 2020 року.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 364), Запорізькій (1 060), Одеській (935), Київській (924) та Харківській (906) областях.