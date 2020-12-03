В Раде зарегистрировали компромиссный закон о э-декларировании

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, предусматривающий восстановление уголовной ответственности за недостоверное декларирование.
Комитет по вопросам правоохранительной деятельности наработал компромиссный вариант. Согласно ему, лица, которые умышленно внесли в декларации недостоверные данные будут наказаны. Предполагается три варианта:
- штраф от 3 до 5 тыс. необлагаемых минимумов;
- привлечение к общественным работам;
- ограничение свободы до двух лет и запрет занимать определенные должности.
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Комитет предлагает народным депутатам принять отредактированный проект закона. Ожидается, что Верховная Рада может рассмотреть документ уже 4 декабря.
Скандальное решение КСУ об отмене ответственности
В октябре Конституционный суд отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование государственным служащим.
Судьи указали, что наказание слишком строгое и не соответствует масштабам преступления.
Таким образом они прекратили работу электронной деклараций и лишили Национальное агентство по предупреждению коррупции полномочий проверять их.
Однако 30 октября НАПК возобновило доступ к реестру деклараций в соответствии с решением Кабинета министров.