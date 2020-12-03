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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

В Раде зарегистрировали компромиссный закон о э-декларировании

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, предусматривающий восстановление уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности наработал компромиссный вариант. Согласно ему, лица, которые умышленно внесли в декларации недостоверные данные будут наказаны. Предполагается три варианта:

  • штраф от 3 до 5 тыс. необлагаемых минимумов;
  • привлечение к общественным работам;
  • ограничение свободы до двух лет и запрет занимать определенные должности.

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Комитет предлагает народным депутатам принять отредактированный проект закона. Ожидается, что Верховная Рада может рассмотреть документ уже 4 декабря.

Скандальное решение КСУ об отмене ответственности

В октябре Конституционный суд отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование государственным служащим.

Судьи указали, что наказание слишком строгое и не соответствует масштабам преступления.

Таким образом они прекратили работу электронной деклараций и лишили Национальное агентство по предупреждению коррупции полномочий проверять их.

Однако 30 октября НАПК возобновило доступ к реестру деклараций в соответствии с решением Кабинета министров.

Источник: Верховная Рада

Фото: Dreamstime

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