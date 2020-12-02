Статья не работает: почему чиновников не будут сажать за ложь в декларации

Норма о тюремном сроке за недостоверное декларирование состояния чиновником показала себя неэффективной, ведь за все время был вынесен лишь один такой приговор.

Об этом заявила народный депутат от Слуги народа Ольга Совгиря.

Сейчас рабочая группа в Верховной Раде, которая работает над законопроектами, призванными решить конституционный кризис, склоняется к тому, что заключение нужно заменить общественными работами, добавила Совгиря.

По ее словам, такое наказание будет проблемным для топ-чиновника, который попадется на сокрытии доходов.

— Представьте себе, под камеры, с оглаской и так далее, — сказала нардеп.

Представители всех фракций парламента также обсуждают идею, чтобы наказывать за недостоверное декларирование состояния ограничением свободы.

— Он немножко мягче, чем лишение свободы, но также предусматривает неблагоприятные последствия с точки зрения свободы передвижения для лица, к которому применен этот вид наказания, — отметила Совгиря.

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Конституционный кризис

27 октября Конституционный суд Украины признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за декларирование недостоверной информации.

30 ноября стало известно, что народные депутаты от четырех фракций и одной группы подали законопроект о возвращении ответственности за недостоверное декларирование, который предусматривает наказание в виде штрафа или общественных работ.