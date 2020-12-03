У Раді зареєстрували компромісний закон щодо е-декларування

У Верховній Раді України зареєстрували законопроект, який передбачає відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування.

Комітет з питань правоохоронної діяльності напрацював компромісний варіант. Відповідно до нього особи, які навмисне внесли у декларації недостовірні дані, будуть покарані. Передбачається три варіанти:

штраф від 3 до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів;

притягнення до громадських робіт;

обмеження волі до двох років і заборона обіймати визначені посади.

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Комітет пропонує народним депутатам ухвалити відредагований проект закону. Очікується, що Верховна Рада може розглянути документ уже 4 грудня.

Скандальне рішення КСУ про скасування відповідальності

У жовтні Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування державним службовцям.

Судді зазначили, що покарання занадто суворе і не відповідає масштабам злочину.

Таким чином вони припинили роботу е-декларацій та позбавили Національне агентство із запобігання корупції повноважень перевіряти їх.

Однак 30 жовтня НАЗК відновило доступ до реєстру декларацій відповідно до рішення Кабінету міністрів.