Юрий Гусев — биография и декларация главы Укроборонпрома

3 декабря 2020 года Юрий Гусев стал генеральным директором государственного концерна Укроборонпром. Его предшественника Айвараса Абромавичуса Зеленский уволил 6 октября.

В 2014-2016 годах Гусев был заместителем министра обороны Украины, а с июля 2019 возглавлял Херсонскую областную государственную администрацию.

Что известно о новом главе государственного концерна

Юрий Гусев родился 15 ноября 1979 года в городе Коростышеве Житомирской области. Окончил Херсонский государственный технический университет, Киевский национальный экономический университет, Школу государственного управления им. Кеннеди Гарвардского университета (США), Стаффордширский университет (Великобритания).

В 1999 году стал советником председателя Херсонской областной государственной администрации.

В 2002 году Гусев числился в избирательном списке в парламент Команды озимого поколения Валерия Хорошковского. Тогда он был предпринимателем, учредителем нескольких коммерческих структур. С 2009 по 2010 год возглавлял группу советников экс-министра экономики Богдана Данилишина. В 2010 году стал заместителем директора департамента по инвестициям в минэкономики.

Затем возглавил департамент национальных проектов в Госагентстве по инвестициям Владислав Каськив. После освобождения из минобороны работал советником министра инфраструктуры.

Сейчас Юрий Гусев является президентом общественной организации Международное объединение Землячество Херсонщины. Также получил научную степень кандидата экономических наук.

Среди прочего глава Укроборонпрома фигурировал в делах о завышении цены при закупке топлива для армии, а также о строительстве квартир для военнослужащих.

Гусева включили в партийный список партии Зеленского Слуга народа под №41, но подполковник запаса Дмитрий Тимчук заявил, что кандидат связан со скандалами при закупках в Минобороны.

После этого заявления Гусев отказался идти в нардепы, заявив, что против него открыли информационную атаку

Декларация главы Укроборонпрома

В своей декларации политик подтверждает наличие трех членов семьи: жены, сына и дочери. Среди объектов недвижимости Гусев декларирует квартиру в Киеве общей площадью 55,2 м кв, два дома в Херсоне на 158 и 20 м. Кв и земельный участок в этом же городе на 504 м. кв.

Кроме того, в Киеве политик строит квартиру на 135 кв. м. Также Гусев обладает двумя машинами: Toyota Camry и Infiniti Q30.

Ситуация с доходами политика есть достаточно богатой.

По основному месту работы он получил 360 320 грн.

В ПриватБанке держит по разным договоренностями 23 988 грн, $6 и 94 грн.

А вот наличными сохраняет 300 тыс. грн и $2 тыс.

Юрия Гусева назначен главой Укроборонпрома указом №532/2020 от 3 декабря 2020 года.