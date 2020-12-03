Юрій Гусєв – біографія і декларація глави Укроборонпрому

3 грудня 2020 року Юрій Гусєв став генеральним директором державного концерну Укроборонпром. Його попередника Айвараса Абромавичуса Зеленський звільнив з посади 6 жовтня.

У 2014-2016 роках Гусєв був заступником міністра оборони України, а з липня 2019 року очолював Херсонську обласну державну адміністрацію.

Що відомо про нового очільника державного концерну

Юрій Гусєв народився 15 листопада 1979 року в місті Коростишеві на Житомирщині. Закінчив Херсонський державний технічний університет, Київський національний економічний університет, Школу державного управління ім. Кеннеді Гарвардського університету (США), Стаффордширський університет (Великобританія).

У 1999 році став радником голови Херсонської обласної державної адміністрації.

У 2002 році Гусєв значився у виборчому списку в парламент Команди озимого покоління Валерія Хорошковського. Тоді він був підприємцем, засновником кількох комерційних структур. З 2009 по 2010 очолював групу радників екс-міністра економіки Богдана Данилишина. У 2010 став заступником директора департаменту з інвестицій в мінекономіки.

Потім очолив департамент національних проектів у Держагентстві з інвестицій Владислава Каськіва. Після звільнення з міноборони працював радником міністра інфраструктури.

Наразі Юрій Гусєв є президентом громадської організації Міжнародне об’єднання Земляцтво Херсонщини. Також має наукову ступінь кандидата економічних наук.

Серед іншого глава Укроборонпрому фігурував у справах про завищення ціни під час закупівлі палива для армії, а також про будівництво квартир для військовослужбовців.

Гусєва включили до партійного списку партії Зеленського Слуга народу під №41, але підполковник запасу Дмитро Тимчук заявив, що кандидат пов’язаний зі скандалами при закупівлях в Міноборони, коли працював заступником міністра.

Після цієї заяви Гусєв відмовився йти в нардепи, заявивши, що на нього відкрили інформаційну атаку.

Декларація глави Укроборонпрому

У своїй декларації політик підтверджує наявність трьох членів сім’ї: дружини, сина та доньки. Серед об’єктів нерухомості Гусєв декларує квартиру у Києві загальною площею 55,2 м кв, два будинки у Херсоні на 158 та 20 м. кв та земельну ділянку у цьому ж місті на 504 м. кв.

Крім того у Києві політик будує квартиру на 135 кв. м. Також Гусєв володіє двома машинами: Toyota Camry та Infiniti Q30.

Ситуація з доходами політика є достатньо заможною.

За основним місцем роботи він отримав 360 320 грн.

У Приватбанку тримає за різними домовленостями 23 988 грн, $6 та 94 грн.

А от готівкою зберігає 300 тис. грн та $2 тис.

Юрія Гусєва призначено главою Укроборонпрому указом №532/2020 від 3 грудня 2020 року.