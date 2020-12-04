Верховная Рада приняла закон о поддержке бизнеса в случае усиления карантина в Украине (законопроект №4429).

За соответствующий документ проголосовали 229 народных депутатов.

Он предусматривает предоставление одноразовой материальной помощи наемным работникам и ФЛП, которые потеряли зарплату/часть дохода из-за карантинных ограничений в размере 8 тыс. грн.

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Также документ предусматривает выделение средств субъектам хозяйствования для выплаты наемным работникам до 8 тыс. грн и выплат одноразовой компенсации расходов по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Кроме того, закон отменяет взыскание платы за аренду государственного и коммунального имущества для бизнеса, чья деятельность была запрещена во время карантина.

Накануне ФЛП упростили механизм уплаты налогов. В частности, закон предусматривает отмену обязательной книги учета доходов.

Поэтому теперь ФЛП I-III групп могут вести учет в любой удобной форме: бумажной или электронной — с указанием суммы дохода за месяц.