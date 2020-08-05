ФОПам упростили механизм уплаты налогов: Зеленский подписал указ

В Украине ввели упрощенное ведения учета для физических лиц — предпринимателей, доступа к электронному кабинету налогоплательщика и расширения его функционала.

Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон О внесении изменений в Налоговый кодекс, который Верховная Рада приняла 14 июля 2020 года.

Так, закон предусматривает отмену обязательной книги учета доходов для ФЛП.

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ФОПы I-III групп могут вести учет в любой удобной форме: бумажной или электронной — с указанием суммы дохода за месяц. ФЛП в общей системе смогут вести учет также в бумажном или электронном виде, но в типичной форме, определенной Министерством финансов.

Также отменяется договор о признании электронных документов для регистрации в электронном кабинете и предусматривает, что там будут отображаться налоговые уведомления.

Самозанятые лица, ФЛП, которые имеют основное место работы, освобождаются от уплаты за себя ЕСВ за месяцы, за которые работодатель уплатил страховой взнос за них, с 1 января 2021 года.

Освобождение самозанятых украинцев от уплаты ЕСВ

Самозанятые лица, ФЛП, которые имеют основное место работы, освобождаются от уплаты за себя ЕСВ за месяцы, за которые работодатель уплатил страховой взнос за них, с 1 января 2021 года.

От уплаты ЕСВ освобождены также лица, осуществляющие независимую профдеятельность, если они получают пенсию по возрасту или имеют инвалидность.