Украина поднялась в международном рейтинге кибербезопасности

Украина укрепила свои позиции в международном рейтинге кибербезопасности. Сейчас она занимает 25 место в Национальном индексе кибербезопасности 2020, поднявшись на четыре позиции за два года.

Первое место занимает Греция, второе Чехия, а третье — Эстония. Рейтинг составляется на основе анализа различных данных в сфере кибербезопасности.

Учитывается законодательство, средства борьбы с преступностью в сфере, уровень образованности, защиты персональных данных и тому подобное.

Специалисты утверждают, что Украине удалось укрепить свои позиции именно благодаря принятию ряда законопроектов, связанных с безопасностью в киберпространстве.

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Стратегия кибербезопасности Украины

В сентябре секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилов сообщил о новой инициативе.

По поручению президента Владимира Зеленского представители государственных органов начали разрабатывать стратегию кибербезопасности Украины.

Источник: Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины