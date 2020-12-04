Украина поднялась в международном рейтинге кибербезопасности

Украина укрепила свои позиции в международном рейтинге кибербезопасности. Сейчас она занимает 25 место в Национальном индексе кибербезопасности 2020, поднявшись на четыре позиции за два года.
Первое место занимает Греция, второе Чехия, а третье — Эстония. Рейтинг составляется на основе анализа различных данных в сфере кибербезопасности.
Учитывается законодательство, средства борьбы с преступностью в сфере, уровень образованности, защиты персональных данных и тому подобное.
Специалисты утверждают, что Украине удалось укрепить свои позиции именно благодаря принятию ряда законопроектов, связанных с безопасностью в киберпространстве.
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Стратегия кибербезопасности Украины
В сентябре секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилов сообщил о новой инициативе.
По поручению президента Владимира Зеленского представители государственных органов начали разрабатывать стратегию кибербезопасности Украины.
Источник: Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины