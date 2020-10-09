Каждый пятый подросток страдает от издевательств в интернете — исследование

В Украине провели исследование по буллингу в интернете среди детей. В ходе опроса обнаружили, что большинство обращений по кибербуллингу поступает из Киевской области, жертвами преимущественно становятся девочки.
Среди опрошенных респондентов:
- 20% заявили, что были жертвами издевательств в интернете и страдали от распространения ложной информации;
- 19,8% утверждают, что их персональные данные похищали;
- 15,6% подростков поступали запугивания и угрозы;
- 14% терпели издевательства, угрозы и психологическое давление;
- каждый десятый респондент врал родным или друзьям о времени, проведенном в социальных сетях;
- треть подростков пользуется соцсетями, чтобы отвлечься от негатива.
Читайте: Facebook и Instagram будут бороться с теорией заговора
По состоянию на апрель 2020 зарегистрировано 482 постановления о буллинге среди школьников.
В Украине создадут стратегию кибербезопасности
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил о создании стратегии кибербезопасности.
По его словам, над ней будут работать представители ключевых органов власти.