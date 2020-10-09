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Факты / Украина / Общество

Каждый пятый подросток страдает от издевательств в интернете — исследование

В Украине провели исследование по буллингу в интернете среди детей. В ходе опроса обнаружили, что большинство обращений по кибербуллингу поступает из Киевской области, жертвами преимущественно становятся девочки.

Среди опрошенных респондентов:

  • 20% заявили, что были жертвами издевательств в интернете и страдали от распространения ложной информации;
  • 19,8% утверждают, что их персональные данные похищали;
  • 15,6% подростков поступали запугивания и угрозы;
  • 14% терпели издевательства, угрозы и психологическое давление;
  • каждый десятый респондент врал родным или друзьям о времени, проведенном в социальных сетях;
  • треть подростков пользуется соцсетями, чтобы отвлечься от негатива.

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По состоянию на апрель 2020 зарегистрировано 482 постановления о буллинге среди школьников.

В Украине создадут стратегию кибербезопасности

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил о создании стратегии кибербезопасности.

По его словам, над ней будут работать представители ключевых органов власти.

Источник: Министерство цифровой трансформации

Фото: Pexels

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