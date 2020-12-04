Україна піднялася у міжнародному рейтингу кібербезпеки

Україна зміцнила свої позиції в міжнародному рейтингу кібербезпеки. Наразі вона посідає 25 місце у Національному індексі кібербезпеки 2020, піднявшись на чотири позиції за два роки.

Перше місце займає Греція, друге Чехія, а третє – Естонія. Рейтинг складається на основі аналізу різних даних у сфері кібербезпеки.

Враховується законодавство, засоби боротьби зі злочинністю у сфері, рівень кіберосвіченості та захисту персональних даних тощо.

Фахівці стверджують, що Україні вдалося зміцнити свої позиції саме завдяки ухваленню низки законопроектів, пов’язаних з безпекою у кіберсередовищі.

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Стратегія кібербезпеки України

У вересні секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Данілов повідомив про нову ініціативу.

За дорученням президента Володимира Зеленського представники державних органів розпочали розробляти стратегію кібербезпеки України.

Джерело: Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України