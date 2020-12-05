Во время локдауна в Украине, который планируют ввести в начале января, возможно, разрешат работать горнолыжным курортам, отелям и церквям.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко. Он объяснил, что курортам могут разрешить работать, чтобы у людей была возможность уехать из больших городов. Отели же смогут обеспечивать посетителей завтраками.

Если церквям разрешат работать, то только с ограничением один человек на 5 кв. м.

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Общественный транспорт, продуктовые магазины, аптеки будут работать. Закрыть планируют школы, детские сады, спортзалы, рестораны и другие развлекательные заведения. Но заведениям питания могут разрешить работать на доставку и выдачу заказов.

Однако Виктор Ляшко объяснил, что это предварительный перечень ограничений, точный планируют объявить 9 декабря. Ожидается, что благодаря жесткому карантину в январе удастся снизить количество ежедневных больных примерно до 6-8 тыс. за сутки.

Накануне министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав будет предлагать ввести локдаун в Украине на три недели в начале января.

По его словам, до конца декабря нецелесообразно вводить жесткий карантин, поскольку сейчас наблюдается стабильный прирост новых случаев коронавирусной болезни без резких скачков.