Під час локдауну в Україні, який планують запровадити на початку січня, можливо, дозволять працювати гірськолижним курортам, готелям та церквам.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Він пояснив, що курортам можуть дозволити працювати, щоб у людей була можливість виїхати з великих міст. Готелі ж зможуть забезпечувати відвідувачів сніданками.

Якщо церквам дозволять працювати, то тільки з обмеженням одна людина на 5 кв. м.

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Громадський транспорт, продуктові магазини, аптеки працюватимуть. Закрити планують школи, дитячі садочки, спортзали, ресторани та інші розважальні заклади. Але закладам харчування можуть дозволити працювати на доставку і видачу замовлень.

Однак Віктор Ляшко пояснив, що це попередній перелік обмежень, точний планують оголосити 9 грудня. Очікується, що завдяки жорсткому карантину у січні вдасться знизити кількість щоденних хворих приблизно до 6-8 тис. за добу.

Напередодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що МОЗ пропонуватиме запровадити локдаун в Україні на три тижні на початку січня.

За його словами, до кінця грудня недоцільно запроваджувати жорсткий карантин, оскільки наразі спостерігається стабільний приріст нових випадків коронавірусної хвороби без різких стрибків.